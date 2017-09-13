Азербайджан закупит зерно у Татарстана

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В этом году Азербайджан, Иран и Приволжский федеральный округ закупят у Татарстана 150 тыс. тонн кормового зерна, сообщает Report со ссылкой на Бизнес-Новости.

В Татарстане уже собрано 4,2 млн тонн урожая, предстоит убрать зерновые еще на 300 тыс. га. При этом внутренние потребности республики составляют 3,5 млн тонн зерна.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, 1 млн тонн зерна останется невостребованным, т.к. спроса на товарное татарстанское зерно нет.