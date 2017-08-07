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    Азербайджан закупил у Украины 2,8 тонн сахара

    Поставки осуществлены в июле

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Украина за июль экспортировала 13,3 тыс. тонн сахара. 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, основные поставки осуществлялись в Таджикистан - 4,3 тыс. тонн, Азербайджан - 2,8 тыс. тонн, Кыргызстан - 2,5 тыс. тонн и Грузию - 2,0 тыс. тонн.

    Украинские производители за сентябрь–июль 2016/2017 маркетингового года поставили на внешние рынки 751 тыс. тонн сахара.

    Хотя маркетинговый год еще не закончился, отечественные сахаровары уже увеличили поставки на внешние рынки почти в 6 раз. В 2015/2016 МГпоставки составили 132,2 тыс. тонн.

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