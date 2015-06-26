​Азербайджан закупил у России 1,6 млн. тонн зерна

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В сезоне 2014/15 Азербайджан закупил у России 1,6 млн. тонн (пшеницу, ячмень и кукурузу). В итоге в этом сезоне экспорт вырос в 2,1 раза по сравнению с сезоном 2013/14. Причина увеличения поставок - низкий объем экспорта из Казахстана, где имело место снижение урожая и качества пшеницы при формировании неконкурентоспособно высоких цен.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель директора департамента стратегического маркетинга компании Русагротранс Игорь Павенский.

"Азербайджан является одним из ведущих потребителей российского зерна среди стран СНГ. В целом, доля стран СНГ в российском экспорте остается стабильно высокой - до 9%", - отмечает представитель компании.

Также российскую пшеницу в значительных объемах в завершающемся сезоне импортировала Грузия. Она также увеличила импорт из-за отсутствия на рынке Казахстана. За неполный сезон страна закупила 629 тыс. тонн российского зерна (567 тыс. тонн в 2013/14).

Третьим крупным потребителем является Армения. Однако страна снизила объемы закупок зерна в России - с 207 тыс. тонн в сезоне 2013/14 до 161 тыс. тонн в 2014/15.