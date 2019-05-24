​Азербайджан закупил у Казахстана пшеницу на 37 млн долларов

В январе-марте 2019 года Азербайджан импортировал из Казахстана 195,4 тыс. тонн на 37 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

В первом квартале экспорт пшеницы и меслина из Казахстана составил 1,7 млн тонн. Этот объем в сравнении с аналогичным показателем 2018 года вырос на 3,1%. Общая стоимость поставленной пшеницы составила 297,8 млн долларов. Выручка с экспорта товара выросла на 18,2%.

Наибольший объем зерна был отправлен в Узбекистан – 622,9 тыс. тонн пшеницы на 96,3 млн долларов. Таджикистан купил 252,5 тыс. тонн зерна на 46,4 млн долларов, Афганистан – 106,1 тыс. тонн на 19,5 млн, Китай – 83,4 тыс. тонн на 16,9 млн, Туркменистан – 79,1 тыс. тонн на 14,2 млн, а Италия – 71,5 тыс. тонн на 13,9 млн. В свою очередь, Турция приобрела 70,6 тыс. тонн пшеницы на 11,9 млн, а Россия – 53,1 тыс. тонн на 11,4 млн долларов.