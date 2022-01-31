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Азербайджан заинтересован в налаживании поставок из Украины зерновых и масличных культур

Азербайджан заинтересован в налаживании поставок из Украины зерновых и масличных культур Азербайджан заинтересован в налаживании поставок из Украины зерновых и масличных культур, а также налаживании соответствующей логистики и инфраструктуры.
АПК
31 января 2022 г. 10:40
Азербайджан заинтересован в налаживании поставок из Украины зерновых и масличных культур

Азербайджан заинтересован в налаживании поставок из Украины зерновых и масличных культур, а также налаживании соответствующей логистики и инфраструктуры.

Как передает Report, об этом сообщает министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Под председательством заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тараса Дзюбы состоялась рабочая встреча с делегацией Азербайджана. На встрече также присутствовали представители азербайджанского бизнеса.

В ходе встречи стороны подробно обсудили возможности сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в ​​аграрном секторе, в частности, вопросы экспорта зерновых и масличных культур.

Тарас Дзюба ознакомил азербайджанскую делегацию с достижениями в реализации земельной реформы в Украине, украинским рынком зерна, возможностями государственной поддержки для фермеров, а также проинформировал, что в настоящее время иностранные юридические лица могут приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения на правах аренды.

В настоящее время Азербайджан импортирует из Украины преимущественно кукурузу, сою.

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