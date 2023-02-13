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Каплун: Азербайджан выделяет огромные средства на развитие сельского хозяйства и образования

Каплун: Азербайджан выделяет огромные средства на развитие сельского хозяйства и образования Руководство Азербайджана уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и образования
АПК
13 февраля 2023 г. 12:53
Каплун: Азербайджан выделяет огромные средства на развитие сельского хозяйства и образования

Руководство Азербайджана уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и образования.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджано-израильской торговой и промышленной палаты Алекс Каплун заявил журналистам.

"Мы, как торговая палата, решили сфокусироваться на двух секторах - сельском хозяйстве и образовании. Мы видим, что руководство Азербайджана уделяет развитию этих областей большое внимание", - сказал Каплун, добавив, что правительство страны выделяет огромные средства в эти сферы.

По его словам, проходящий сегодня в Баку азербайджано-израильский инновационный форум "Сельское хозяйство и образование" позволит укрепить сотрудничество между предпринимателями двух стран:

"Идеей проведения мероприятия было привезти как можно больше продуктов, методологий из Израиля в Баку, и в конечном итоге, конечно, развить бизнес между двумя странами, потому что именно это влияет на укрепление отношений".

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Версия на азербайджанском языке Kaplun: “Azərbaycan kənd təsərrüfatının və təhsilin inkişafına böyük vəsait ayırır”

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