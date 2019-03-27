​Азербайджан ввез из Украины 1,9 тыс. тонн мяса птицы

Азербайджан импортировал из Украины 1,9 тыс. тонн мяса домашней птицы в январе-феврале 2019 года.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) по данным Государственной таможенной службы.

Общий объем экспорта Украиной мяса домашней птицы за указанный период вырос на 42,7% - до 69 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом (44,5 тыс. тонн).

Основными рынками сбыта стали Саудовская Аравия – 8,4 тыс. тонн, Нидерланды – 4,4 тыс. тонн, Словакия – 3,2 тыс. тонн, Азербайджан - 1,9 тыс. тонн, Иран – 1,5 тыс. тонн, Армения – 1,3 тыс. тонн, Германия 1,3 тыс. тонн, Молдова – 1,14 тыс. тонн.

Объем импорта мяса домашней птицы в январе-феврале 2019 года снизился на 24% - до 21,4 тыс. тонн против 28,4 тыс. тонн.