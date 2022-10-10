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Азербайджан впервые импортировал из Чувашии пшеничную муку

Азербайджан впервые импортировал из Чувашии пшеничную муку В этом году Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области впервые оформило фитосанитарные сертификаты на партии пшеничной муки высшего сорта общим весом 133,7 тонны для отправки в Таджикистан и Азербайджан.
АПК
10 октября 2022 г. 17:41
Азербайджан впервые импортировал из Чувашии пшеничную муку

В этом году Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области впервые оформило фитосанитарные сертификаты на партии пшеничной муки высшего сорта общим весом 133,7 тонны для отправки в Таджикистан и Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору, управлением Россельхознадзора с начала года при экспортно-импортных операциях на территории Чувашской Республики проведен контроль 153 партий растительной продукции.

При отправке на экспорт проконтролировано более 1,5 тыс. тонны растительной продукции, 262,3 кубометров штучного паркета, 110 550 изделий из древесины. При этом выдано 128 фитосанитарных сертификатов.

Основной объем экспорта пришелся на выращенный в республике лук-севок – 1 030 тонны в Республику Беларусь, Казахстан, Молдову и Монголию, а также продовольственный и семенной картофель – 311 тонны в Казахстан. Кроме того, небольшие партии зерна льна и тмина общим весом 40 тонны отгружены в Латвию и другие страны ближнего зарубежья, 2,5 тонны семян вики для посева экспортированы в Казахстан, по 20 тонн горчицы продовольственной отгружено в Словакию и Польшу. В Швецию под контролем Управления Россельхознадзора отправлено 262,3 кубометров штучного паркета, а в Великобританию, Таджикистан и Узбекистан – 110 550 изделий из древесины (двери деревянные).

По заключениям вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

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