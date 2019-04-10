Азербайджан ведет переговоры с Казахстаном об увеличении импорта зерна

Азербайджан и Грузия намерены увеличить импорт зерна из Казахстана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева.

По ее словам, с правительствами Азербайджана и Грузии ведутся переговоры о наращивании объемов экспорта зерна. Каждая из стран готова импортировать 1 млн тонн зерна из Казахстана. Согласно меморандуму, подписанному между Казахстаном, Ираном и Россией, казахстанским трейдерам даны полномочия по продаже пшеницы в Иран.

Она также добавила, что иранские мельницы заинтересованы в совместной переработке зерна, поэтому Казахстан может продолжить реэкспорт муки на рынки третьих стран.

Член правления Казахстанского союза мельников Мукан Абдиев заявлял в прошлом году, что Азербайджан импортирует из Казахстана примерно 600 тыс. тонн зерна в год.