​Азербайджан в два раза сократил импорт табачных изделий

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму 89 217,18 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 50,01% (в 2 раза) меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

В результате, импорт табака и табачных изделий составил 1,88% общего объема импорта за первые семь месяца 2016 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму 5 914,17 тыс. долларов, что на 48,91% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,13% от общего объема экспорта за 2016 год.