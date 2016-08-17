 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджан в два раза сократил импорт табачных изделий

    За семь месяцев этого года в страну завезено 89,2 млн. табака и табачных изделий

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму 89 217,18 тыс. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 50,01% (в 2 раза) меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

    В результате, импорт табака и табачных изделий составил 1,88% общего объема импорта за первые семь месяца 2016 года.

    За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму 5 914,17 тыс. долларов, что на 48,91% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,13% от общего объема экспорта за 2016 год.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi