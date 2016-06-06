​Азербайджан в 4 раза увеличил экспорт сельхозпродукции

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года Азербайджан увеличил экспорт сельхозпродукции в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Report, об этом сказал в своем выступлении на 3-й координационной донорской встрече министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

Г.Асадов отметил, что апрельские события в прифронтовой зоне отрицательно повлияли на деятельность министерства по созданию электронной базы сельского хозяйства.

"Продолжительные дожди и апрельские события в прифронтовой зоне помешали проведению аэрокосмических съемок. Однако думаю, что в скором времени эти работы завершатся. Уже достигнута договоренность об обмене данными с Государственным комитетом по вопросам имущества и другими структурами", - отметил министр.