Азербайджан в 2024 году вошел в топ-5 покупателей молочной продукции в РФ

Азербайджан в 2024 году импортировал из России молочной продукции на $18 млн.

Азербайджан в 2024 году импортировал из России молочной продукции на $18 млн.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на втором форуме лидеров молочной отрасли.

По его словам, Азербайджан в 2024 году вошел в топ-5 импортеров российской молочной продукции.

В 2024 году российский экспорт данной продукции составил 24,2 тыс. тонн на $438 млн против 23,2 тыс. тонн на $369 млн в 2023 году.

В стоимостном выражении больше всего российской молочной продукции было поставлено в Казахстан (на $184 млн), Беларусь (на $67 млн), Узбекистан (на $35 млн), Азербайджан (на $18 млн), Китай (также на $18 млн).