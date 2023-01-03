Азербайджан в 2022 году вошел в список основных импортеров зерна из Ульяновска

В 2022 году из Ульяновской области в Азербайджан было экспортировано 15 227 тонн зерна и продуктов его переработки.

В 2022 году из Ульяновской области в Азербайджан было экспортировано 15 227 тонн зерна и продуктов его переработки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в прошлом году под контролем Управления Россельхознадзора из Ульяновской области было экспортировано почти 43 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки.

Большая часть была экспортирована в Латвию (20 501 тонны), в Азербайджан (15 227 тонн) и в Казахстан (6 339 тонн).

Также в ушедшем году в ходе мониторинга информации ФГИС Росаккредитации в Ульяновской области выявили 191 факт недостоверного декларирования зерна и продуктов его переработки.

Согласно информации, Ульяновск в прошлом году наладил деловые контакты с 7 странами мира. Зерновые являются одним из основных экспортных товаров для региона.