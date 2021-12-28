Азербайджан в 2021 году остался крупнейшим из стран СНГ поставщиком в РФ томатов

Азербайджан в 2021 году остался крупнейшим среди стран СНГ поставщиком в Россию томатов (130 тыс. тонн) и одним из ведущих экспортеров яблок (60,2 тыс. тонн).

Азербайджан в 2021 году остался крупнейшим среди стран СНГ поставщиком в Россию томатов (130 тыс. тонн) и одним из ведущих экспортеров яблок (60,2 тыс. тонн).

Как передает Report, об этом было сказано в ходе переговоров в формате видеоконференции руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

"После введения ограничений на ввоз в Россию этих культур в декабре 2020 года Россельхознадзор совместно с Агентством пищевой безопасности провел видеообследования мест их выращивания, по результатам которых поэтапно 212 производителей томатов и 76 производителей яблок получили возможность возобновить экспорт", - говорится в сообщении.

Стороны подвели итоги сотрудничества ведомств в 2021 году, отметив значительный двусторонний вклад в развитие торговых отношений между Россией и Азербайджаном.

Основным результатом работы служб стал рост экспорта из Азербайджана в Россию продукции растительного происхождения на 3% с 523,8 тыс. тонн в 2020 году до 539,7 тыс. тонн в текущем на фоне серьезных изменений в контрольно-надзорных процедурах, обеспечивающих безопасность товаров.

С. Данкверт отметил, что увеличению объема экспорта в Россию томатов из Азербайджана может в будущем способствовать вакцинация растений от опасного заболевания – вируса мозаики пепино. В 2021 году подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» совместно с Российской академией наук приступило к разработке соответствующей вакцины, которая может стать эффективным инструментом для защиты тепличного овощеводства.

В текущем году Азербайджан также упрочил свое присутствие на российском рынке по целому ряду торговых позиций. Так, объемы отправляемых нектаринов выросли в 3 раза (12,9 тыс. тонн против 4,3 тыс. тонн в прошлом году), персиков в 3 раза (9,5 тыс. тонн против 3,1 тыс. тонн), груш в 2,9 раза (5,3 тыс. тонн против 1,8 тыс. тонн), абрикосов в 2,8 раза (2 тыс. тонн против 712 тонн), винограда на 44% (9,4 тыс. тонн против 6,5 тыс. тонн), хурмы на 33% (136,2 тыс. тонн против 102,1 тыс. тонн), гранатов на 24% (14,9 тыс. тонн против 12 тыс. тонн) и продовольственного картофеля на 23% (85 тыс. тонн против 69 тыс. тонн за прошлый год).

Г. Тахмазли отметил, что 2021 год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества ведомств. Азербайджанская сторона при научно-технической поддержке со стороны Россельхознадзора усилила контроль за выявлением вирусных и бактериальных заболеваний, остаточных количеств химических средств защиты растений в семенной и плодоовощной продукции, отправляемой в Россию. На этапе согласования находится проект Соглашения о сотрудничестве в области безопасного использования пестицидов и агрохимикатов между ведомствами. В адрес Россельхознадзора направлена подробная информация об использовании таких веществ производителями томатов и яблок. В ближайшее время она будет дополнена аналогичными сведения в отношении предприятий по выращиванию хурмы, картофеля и фундука.

С 1 декабря также изменился порядок инспектирования азербайджанских предприятий. Решение о возобновлении возможности торговли принимаются на основании инспекций Агентства пищевой безопасности Азербайджана и предоставления результатов обследования в адрес Россельхознадзора.

Кроме того, выработаны меры по ускорению прохождения грузов через российско-азербайджанскую границу в МАПП «Яраг-Казмаляр».