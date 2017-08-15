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    Азербайджан увеличивает экспорт в Россию мяса и молочной продукции

    Еще 6 местным предприятиям разрешено экспортировать продукцию в соседнюю страну

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Рабочая группа по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и снабжения сельскохозяйственной продукцией, созданная в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, продолжает мероприятия, направленные на расширение экспорта мясной и молочной продукции Азербайджана в Россию.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства экономики.

    В сообщении говорится, что в результате предпринятых мер Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России внесла в реестр еще 6 азербайджанских предприятий, которым позволено беспрепятственно экспортировать свою продукцию в Россию.

    Таким образом, на сегодняшний день общее число включенных в указанный реестр предприятий достигло 20. Продолжаются мероприятия в направлении включения в реестр других учреждений Азербайджана.

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