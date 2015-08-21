​Азербайджан увеличил производство зерна на 30%

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане в этом году скошено 99,8% яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур, посеянных на общей площади 915 тыс. гектаров. Об этом сообщил Report глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Муртузали Гаджиев.

М.Гаджиев отметил, что в стране произведено 2,8 млн. тонн зерновых (без кукурузы): "Средняя урожайность по стране составляет 30,3 центнеров, что на 8 центнеров или 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Кроме того, производство пшеницы составило 1,687 млн. тонн. Средняя урожайность в годовом исчислении выросла на 8 центнеров или 34%, составив 31,3 центнер. Нескошенными остались 0,2% площади, в основном, в горных регионах.

"Министерство сельского хозяйства не ожидает дефицита зерновых в этом году", - сообщил М.Гаджиев.

Отметим, что производство зерна в Азербайджане увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом.