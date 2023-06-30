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Азербайджан увеличил производство фруктов и ягод более чем на 22%

Азербайджан увеличил производство фруктов и ягод более чем на 22% В январе-мае этого года в Азербайджане произведено 29 тыс. 500 тонн фруктов и ягод.
АПК
30 июня 2023 г. 12:55
Азербайджан увеличил производство фруктов и ягод более чем на 22%

В январе-мае этого года в Азербайджане произведено 29 тыс. 500 тонн фруктов и ягод.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, это на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета, за пять месяцев 2023 года было импортировано 179 тыс. 944 тонны фруктов и овощей. Стоимость импорта фруктов и овощей в этом объеме составила 113 млн 344 тыс. долларов США. Это на 29 тыс. 789 тонн (14,2%) меньше в количественном и на 6 млн 044 тыс. долларов (5%) в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan meyvə və giləmeyvə istehsalını 22 %-dən çox artırıb

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