Азербайджан увеличил производство цемента на 38%

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года объем продукции, производимой предприятиями промышленности стройматериалов, в годовом сравнении увеличился на 19,8%, достигнув 417,4 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за 11 месяцев текущего года было произведено 2,715 млн. тонн цемента, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2,712 млн. тонн производимого цемента составляет товарный цемент.

За этот период производство асфальта в стране увеличилось на 1%, достигнув 372,3 тыс. тонн, бетонной смеси для кладки - на 24,3%, достигнув 1,555 млн. тонн. Из них товарный асфальт составил 351,3 тыс. тонн, товарная бетонная смесь для кладки - 1,490 млн. тонн.

Согласно статистике, за отчетный период наблюдается снижение производства строительного кирпича и гипса. Производство гипса снизилось на 26,8%, составив 172,7 тысяч тонн, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - на 70%, составив 4,667 тонн, строительного кирпича - на 26,9%, составив 265,1 тыс. кубометров.