Азербайджан увеличил прибыль от экспорта хлопка до 36%

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал хлопок на сумму 689 тысяч долларов США.

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал хлопок на сумму 689 тысяч долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 48 тысяч долларов США (6,5 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Стоимость экспорта хлопка из Азербайджана за два месяца составила 61,276 млн долларов США, что на 16,101 млн долларов США (35,6 %) больше, чем год назад.

За отчетный период импорт хлопка составил 0,03% от общего импорта Азербайджана, экспорт - 1,03% от общего экспорта.