Азербайджан увеличил импорт украинского сахара

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре этого года Украина поставила в Азербайджан 14,5% от общей доли экспортируемого объема сахара.

Как передает Report, об этом заявила национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

В публикации отмечено, что в течение предыдущего месяца за рубеж было отправлено 70,5 тысячи тонн продукции, 47% которой приходится на Узбекистан, 14,5% - на Азербайджан, 7,4% - на Ливию.

Отметим, что за октябрь текущего маркетингового года украинские производители экспортировали в Азербайджан 12 826 тонн сахара, что составляло около 10% от общей доли.