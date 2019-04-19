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Азербайджан увеличил импорт сливочного масла на 24%

Азербайджан увеличил импорт сливочного масла на 24%

В январе-марте этого года Азербайджан импортировал 2,649 тыс. тонн сливочного масла и других масел животного происхождения на общую сумму 13,527 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта возросли на 0,83 тонн (23,9%), а сумма увеличилась на 7,165 тыс. долларов (34,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 3 месяца импорт сливочного масла и других масел животного происхождения составил 0,4% общих объемов импорта страны. 

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