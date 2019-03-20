Азербайджан увеличил импорт сахара более чем в три раза

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал 55 786 тыс тонн сахара на сумму 20,81 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель выше на 13 291 млн долларов (в 2,8 раза) и 39,105 тыс тонн (в 3,3 раза) соответственно.

За отчетный период импорт сахара составил 1% от общего объема импорта Азербайджана.

Отметим, что в двухмесячном товарообороте Азербайджана 3,152 млрд долларов пришлись на экспорт и 2,166 млрд долларов - на импорт. За последний год экспорт увеличился на 42,6%, импорт - на 49,2%.