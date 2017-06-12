Азербайджан увеличил импорт продовольственных товаров

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане увеличились в годовом исчислении на 6,8% и в январе-мае составили 526,53 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт мяса вырос в 2,9 раза и составил 29,447 млн долларов, молока – на 77% - до 4,865 млн долларов, сливочного и других масел животного происхождения – на 4,3% - до 25,089 млн долларов, чая – на 20,9% - до 17,7 млн долларов, фруктов и овощей – на 1,4% - до 69,336 млн долларов, сахара – на 16% - до 59,85 млн долларов. За этот период импорт пшеницы сократился на 38,6% - до 64,294 млн долларов.

За отчетный период доля продовольственных товаров в структуре импорта повысилась до 18,69% с 14,80% в аналогичном периоде прошлого года.