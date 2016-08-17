​Азербайджан увеличил импорт продовольственных товаров

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане выросли в годовом исчислении на 16,43% и за январь-июль 2016 года составили 701 483,18 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт мяса вырос на 60,59% и составил 17 651,77 тыс. долларов, сливочного масла - в 2 раза, до 31 343,63 тыс. долларов, фруктов и овощей - более чем в 2 раза, составив 81 268,63 тыс. долларов, чая - в 2,8 раза, до 23 133,74 тыс. долларов, молока - на 27,62% и достиг 4 244,02 тыс. долларов. За этот период импорт пшеницы сократился на 26,53%, до 148 953,5 тыс. долларов.

За первые семь месяцев текущего года на долю продовольственных товаров пришлось 14,75% общего объема импорта. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 11,18%.