Азербайджан увеличил импорт продовольственных товаров на 32%

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане выросли в годовом исчислении на 31,86% и за январь-сентябрь 2016 года составили 949 158,78 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт мяса вырос на 88% и составил 24 300,21 тыс. долларов, сливочного масла и других масел животного происхождения - в 2,4 раза, до 38 437,38 тыс. долларов, фруктов и овощей - в 2,1 раза, составив 91 267,24 тыс. долларов, чая - в 2,7 раза, до 30 211,16 тыс. долларов, молока - на 35% и достиг 5 750,53 тыс. долларов. За этот период импорт пшеницы сократился на 7,29%, до 208 407,42 тыс. долларов.

За отчетный период на долю продовольственных товаров пришлось 15,31% общего объема импорта, Отметим, что за 8 месяцев текущего года на долю продовольственных товаров пришлось 14,81% общего объема импорта. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 10,76%.