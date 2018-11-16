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    Азербайджан увеличил импорт мяса

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 38,83 тыс. тонн мяса на сумму 57,221 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4,83 тыс. тонн (14,2%) и 4,77 млн долларов (9,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 10 месяцев импорт мяса составил 0,6% от общего объема импорта страны.

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