Азербайджан увеличил импорт мяса

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 38,83 тыс. тонн мяса на сумму 57,221 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4,83 тыс. тонн (14,2%) и 4,77 млн долларов (9,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 10 месяцев импорт мяса составил 0,6% от общего объема импорта страны.