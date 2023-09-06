Азербайджан увеличил импорт мяса птицы из Московской области на 56%

Азербайджан с начала года увеличил на 56% импорт мяса птицы из Московской области Российской Федерации.

Азербайджан с начала года увеличил на 56% импорт мяса птицы из Московской области Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, в январе-июле 2023 года Азербайджан импортировал из Московской области 56,5 тыс. тонн мяса птицы на сумму 140,2 млн долларов.

Таким образом, экспорт мяса птицы из Московской области в Азербайджан в первые 7 месяцев вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Главными импортерами мяса птицы из Московской области в отчетный период стали Китай, Беларусь и Казахстан.