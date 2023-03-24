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Азербайджан увеличил импорт мяса на 2%

Азербайджан увеличил импорт мяса на 2% В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 7 тыс. 322 тонны мяса
АПК
24 марта 2023 г. 12:52
Азербайджан увеличил импорт мяса на 2%

В январе-феврале этого года в Азербайджан импортировано 7 тыс. 322 тонны мяса.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость продукции в этом объеме составила 11 млн 992 тыс. долларов США.

Это на 137 тонн (1,9%) больше в количественном выражении, чем за соответствующий период 2022 года, и на 139 тыс. долларов США (1,1%) меньше в стоимостном выражении.

В январе-феврале в Азербайджане произведено 90,4 тыс. тонн мяса в живом весе, включая мясо птицы, 322,3 тыс. тонн молока, 355,6 млн яиц. В годовом сравнении производство мяса выросло на 2,8%, молока - 1,1%, яиц - на 16,1%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ət idxalını 2 % artırıb

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