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    Азербайджан увеличил импорт мяса на 16 процентов

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 43 261,95 тонн мяса на сумму 63 651,99 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 6 050,66 тонн (16,26%) и 5 497,07 тыс. долларов (9,45%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 11 месяцев импорт мяса составил 0,62% от общего объема импорта страны.

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