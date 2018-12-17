Азербайджан увеличил импорт мяса на 16 процентов

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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 43 261,95 тонн мяса на сумму 63 651,99 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 6 050,66 тонн (16,26%) и 5 497,07 тыс. долларов (9,45%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 11 месяцев импорт мяса составил 0,62% от общего объема импорта страны.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости