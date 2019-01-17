Азербайджан увеличил экспорт фруктов и овощей

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан экспортировал 621 028,28 тонн фруктов и овощей стоимостью 559 627,74 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 72 029,55 тонн (13,12%) и 56 801,15 тыс. долларов (11,3%) больше по сравнению с 2017 годом.
За прошлый год экспорт фруктов и овощей составил 2,88% общих объемов экспорта Азербайджана.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости