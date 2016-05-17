​Азербайджан увеличил долю продовольственных товаров в общем объеме импорта

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане сократились в годовом исчислении на 3,02% и за январь-апрель 2016 года составили 400 147,72 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный год импорт мяса вырос на 8,03% и составил 8 225,53 тыс. долларов, сливочного масла - в 2,1 раза, до 19 669,66 тыс. долларов, фруктов и овощей - более чем в 2 раза, составив 58 066,62 тыс. долларов, чая - в 3 раза, до 11 392,82 тыс. долларов. За этот период импорт молока сократился на 12,17% и достиг 2 115,33 тыс. долларов, пшеницы - на 46,39%, до 93 415,63 тыс. долларов.

За первые четыре месяца текущего года на долю продовольственных товаров пришлось 15,42% общего объема импорта. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого этот показатель составил 11,95%.