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Азербайджан увеличил выручку от экспорта продукции АПК на 11%

Азербайджан увеличил выручку от экспорта продукции АПК на 11% 10:04
АПК
26 ноября 2024 г. 10:22
Азербайджан увеличил выручку от экспорта продукции АПК на 11%

Азербайджан в январе-октябре текущего года экспортировал сельскохозяйственной продукции на сумму 740,6 млн долларов США, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Экспорт помидоров вырос на 12,4% и составил 142 млн долларов, хурмы - увеличился на 14,7% - до 52,9 млн долларов, табачного сырья - вырос в 5,1 раза - до 21,5 млн долларов, хлопка-волокна - увеличился на 63,3%, достигнув 160,4 млн долларов.

В ведомстве отметили, что с ростом объемов экспорта расширяется и география поставок. Хотя основными рынками остаются Россия, Беларусь и другие страны СНГ, азербайджанская продукция постепенно выходит и на новые международные рынки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracından gəlirini 11 % artırıb

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