Азербайджан удвоил импорт мяса

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане увеличились в годовом исчислении на 2,3% и в январе-сентябре составили 971,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт мяса вырос на 91,57% и составил 46,552 млн долларов, молока – на 69,02% - до 9,720 млн долларов, сливочного и других масел животного происхождения – на 27,65% - до 49,065 млн долларов, чая – на 29,89% - до 39,236 млн долларов, фруктов и овощей – на 0,22% - до 91,465 млн долларов. За этот период импорт пшеницы сократился на 34,57% - до 136,361 млн долларов, сахара – на 5,96% - до 124,467 млн долларов.

В количественном выражении импорт мяса увеличился на 50,55%, молока – на 55,7%, чая - 10,79%.

Отметим, что за отчетный период доля продовольственных товаров в структуре импорта повысилась до 15,73% с 15,31% в аналогичном периоде прошлого года.