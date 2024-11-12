Азербайджан удвоил экспорт хлопка-волокна

10:47

Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал 106,45 тыс. тонн хлопка-волокна, что в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно данным, стоимость экспортированной продукции за последний год увеличилась в 1,6 раза до 160,417 млн долларов США.

На 11 ноября объем собранного и сданного на заготовительные пункты хлопка достиг 168,086 тыс. тонн при средней урожайности по республике в 16,35 центнера с гектара, уточнили в ведомстве.

В этом году хлопок выращивается в 15 районах Азербайджана. Наибольшая посевная площадь имеется в Агджабединском районе (13 112 гектаров), урожайность - Нефтчалинский район (25,33 центнера с гектара).