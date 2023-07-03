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Азербайджан участвует в 43-й сессии ФАО в Италии

Азербайджан участвует в 43-й сессии ФАО в Италии Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов принимает участие в 43-й сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в столице Италии Риме.
АПК
3 июля 2023 г. 13:36
Азербайджан участвует в 43-й сессии ФАО в Италии

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов принимает участие в 43-й сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в столице Италии Риме.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В рамках сессии азербайджанская делегация провела двусторонние встречи с министрами сельского хозяйства ряда стран. М.Мамедов обсудил с коллегами из Эстонии, Северной Македонии, Узбекистана и Молдовы расширение двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции, совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества, обмен опытом в области сельскохозяйственных исследований и технологий и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В рамках 43-й сессии ФАО планируется выступление министра сельского хозяйства Азербайджана на круглом столе по вопросам эффективного использования водных ресурсов.

Участники сессии обсудят рациональное использование водных ресурсов планеты, интегрированное эффективное управление водными ресурсами, сокращение атмосферных осадков, неравномерное распределение по регионам, минимизацию негативного влияния засух, паводков, наводнений и затоплений на аграрный сектор и другие темы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan FAO-nun İtaliyada keçirilən 43-cü sessiyasında iştirak edir

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