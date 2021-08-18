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Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан нарастили поставки овощей и фруктов в РФ

Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан нарастили поставки овощей и фруктов в РФ Азербайджан ввез 338, 2 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 4,6% больше в годовом сравнении (323,3 тыс. тонн)
АПК
18 августа 2021 г. 15:27
Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан нарастили поставки овощей и фруктов в РФ

В 2021 году страны СНГ увеличили поставки в Россию плодоовощной продукции.

Как передает Report со ссылкой на Россельхознадзор и данные информационной системы "Аргус-Фито", по состоянию на 10 августа поставки выросли, прежде всего, из Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана. Азербайджан ввез 338, 2 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 4,6% больше в годовом сравнении (323,3 тыс. тонн), Туркменистан - на 93%, с 16,9 тыс. тонн до 32,7 тыс. тонн и Таджикистана - на 38% - с 4,8 тыс. тонн до 6,7 тыс. тонн.

Согласно сообщению, Туркменистан значительно увеличил поставки томатов - с 16,4 тыс. тонн до 31,9 тыс. тонн и моркови - с 40 до 302 тонн.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары, принять меры по увеличению поставок сельхозпродукции из стран СНГ. Доклад об этом должен быть сделан к 1 сентября 2021 года и в дальнейшем готовиться ежеквартально.

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