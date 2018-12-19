Азербайджан стал самым крупным импортером украинской сгущенки

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджан в ноябре продано 24% от всего объема экспорта сгущенки Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, вторым крупным импортером украинской сгущенки стала Турция с показателем в 19%.

Отмечается, что изначально производители попробовали поднять оптовые цены, но они увеличились только для внутреннего рынка. Экспортные цены остались на прежнем уровне.

По прогнозам экспертов, в декабре, и особенно в январе, следует рассчитывать на падение внешних продаж сгущенки.