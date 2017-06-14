Азербайджан стал одним из основных импортеров яблок в Россию

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Несмотря на действующее с 2014 года продовольственное эмбарго, Россия остается крупнейшим импортером яблок. Так, ввоз в сезоне-2016/17 (с июля по июнь) составит 670 тыс. тонн, снизившись по сравнению с прошлым сельхозгодом на 72 тыс. тонн (10%). Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Агроинвестор", импорт продолжит уменьшаться на фоне сокращения поставок из Беларуси и роста поставок из Молдовы, Азербайджана и Сербии.

Как и годом ранее, второе место по объемам импорта сохраняет Беларусь - 600 тыс. тонн, на третьем - Евросоюз (430 тыс. тонн).

Производство яблок в России в 2016 году оценивается в 1,33 млн тонн, что на 24 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Потребление свежих яблок по итогам сезона сократится на 67 тыс. тонн, однако по-прежнему будет существенно превышать производство - 1,57 млн тонн, еще 348 тыс. тонн яблок будет отправлено на переработку.

В целом мировое потребление яблок в сезоне-2016/17, как ожидается, вырастет на 728 тыс. тонн - до 77,2 млн тонн. Прогноз повышен в первую очередь за счет Китая - мирового лидера в выращивании этого фрукта, где производство на протяжении последних пяти лет стабильно растет и в текущем сезоне составило 43,5 млн тонн - на 900 тыс. тонн больше предыдущего сельхозгода.

Мировая торговля яблоками, согласно прогнозам, снизится на 3% - до 6,17 млн тонн из-за уменьшения поставок из Евросоюза и Ирана.