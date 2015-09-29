Азербайджан сократил импорт табака на 19%

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 205 741,76 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 19,38% меньше по сравнению с 2014 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,5% от общего объема импорта за 8 месяцев 2015 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 5 409,84 тыс. долларов, что на 37,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,07% от общего объема экспорта за 2015 год.