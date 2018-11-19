Азербайджан сократил импорт сливочного масла

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 9,561 тыс. тонн сливочного масла и других масел из молока на общую сумму 56 004 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта на 2,328 тыс. тонн (19,6%) меньше, а сумма импорта на 757 тыс. долларов (1,4%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За 10 месяцев импорт сливочного масла и других масел, изготовленных из молока, составил 0,6% общих объемов импорта страны.