Азербайджан сократил импорт сливочного масла на 5%

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал 4,115 тыс. тонн сливочного масла и других масел животного происхождения на общую сумму 20,588 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объемы импорта сократились на 206 тонн (4,8%), а сумма увеличилась на 5,184 млн долларов (20,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 4 месяца импорт сливочного масла и других масел животного происхождения составил 0,45% общих объемов импорта страны.