​Азербайджан сократил импорт напитков в 3 раза в этом году

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2016 года в Азербайджане наблюдалась отрицательная годовая динамика экспорта алкогольных напитков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за первые два месяца 2016 года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 1 984,14 тыс. долларов, что на 652,19 тыс. долларов или 24,74% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,16% общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 3 097,71 тыс. долларов, что на 5 956,51 тыс. долларов или 65,79% (в 2,92 раза) меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,32%.