​Азербайджан сократил экспорт напитков на 25%

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан за январь-октябрь текущего года экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков в объеме 21,1 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,04% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,22% общего объема экспорта.

Согласно официальной статистике, за отчетный период в стране произведено напитков в объеме 174,8 млн. манатов, что на 9,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.

За январь-октябрь этого года производство пива сократилось на 16,1% - до 4,0 млн. дкл, безалкогольных напитков - 11,3% - до 22,5 млн. дкл, шампанского вина - 56,7% - до 2,9 млн. дкл, производство водки выросло на 9,6% - до 583,8 тыс. дкл, виноградного вина сократилось на 13,1% - до 731,9 тыс. дкл.