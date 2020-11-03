Азербайджан сократил экспорт фундука более чем на 23%

В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны был экспортирован фундук 67,4 млн долларов США

В сентябре этого года Азербайджан экспортировал очищенный фундук на сумму 8,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 3,4 млн долларов США или на 29,06% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

А в январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны был экспортирован фундук 67,4 млн долларов США. Это на 20,5 млн долларов США или на 23,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.