Азербайджан снизил затраты на импорт табака на 2%

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал табак стоимостью 138 430,45 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3 070,77 тыс. долларов (2,17%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 11 месяцев импорт табака и табачных изделий составил 1,34% общих объемов импорта.