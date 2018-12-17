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    Азербайджан снизил затраты на импорт табака на 2%

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал табак стоимостью 138 430,45 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3 070,77 тыс. долларов (2,17%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 11 месяцев импорт табака и табачных изделий составил 1,34% общих объемов импорта.

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