Азербайджан снизил затраты на импорт табака на 2%

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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал табак стоимостью 138 430,45 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3 070,77 тыс. долларов (2,17%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 11 месяцев импорт табака и табачных изделий составил 1,34% общих объемов импорта.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости