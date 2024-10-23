Азербайджан с начала года импортировал из России около 24 тыс. тонн картофеля

Азербайджан в январе-сентябре текущего года являлся крупнейшим импортером картофеля из России.

Азербайджан в январе-сентябре текущего года являлся крупнейшим импортером картофеля из России.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Россельхознадзора, за 9 месяцев поставки картофеля из РФ в Азербайджан составили 23,7 тыс. тонн.

В целом, за этот период Россия экспортировала 188,2 тыс. тонн картофеля. Таким образом, на долю Азербайджана пришлось 12,6% российского экспорта данной продукции.

Кроме этого, Азербайджан в январе-сентябре являлся крупнейшим импортером из России крупного рогатого скота - 22,8 тыс. голов.