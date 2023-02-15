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Азербайджан резко увеличил экспорт цитрусовых

Азербайджан резко увеличил экспорт цитрусовых В январе 2023 года из Азербайджана экспортировано 678,6 тонны цитрусовых.
АПК
15 февраля 2023 г. 14:30
Азербайджан резко увеличил экспорт цитрусовых

В январе 2023 года из Азербайджана экспортировано 678,6 тонны цитрусовых.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, это в 9,9 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Отмечается, что из Азербайджана было экспортировано цитрусовых на сумму 475,5 тыс. долларов США.

Напомним, что в январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 3 млрд 289,5 млн долларов США. На экспорт пришлось 1 млрд 876,8 млн долларов, на импорт - 1 млрд 412,7 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan sharply increases export of citrus fruits
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sitrus meyvələrinin ixracını 10 dəfəyədək artırıb

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