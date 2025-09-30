Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

Азербайджан одобрил экспорт из Бразилии термообработанной продукции из мяса птицы, говядины, баранины, козлятины и ряда других мясных изделий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства и животноводства Бразилии.

Соответствующее официальное уведомление Агентство пищевой безопасности сделало бразильской стороне в ходе обсуждений, проведенных с министром сельского хозяйства и животноводства Карлосом Фаваро совместно с секретарями Луисом Ренато Руой (Международные отношения) и Карлосом Гулартом (Сельскохозяйственная защита) и их техническими командами.

"С запуском производства термообработанной продукции ожидается постепенное восстановление присутствия Бразилии на азербайджанском рынке с товарами, отвечающими местным требованиям и растущему потребительскому спросу", - говорится в информации.