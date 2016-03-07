​Азербайджан расширяет объемы поставок раннего картофеля в Россию

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен экспортировать ранний картофель в Россию в прежнем объеме. Как сообщает Report, недавно в Россию отправлено примерно 40 тонн раннего картофеля.

Отметим, что за последние два года в результате резкой девальвации российского рубля экспорт раннего картофеля из Азербайджана снизился с 49 тыс. до 37 тыс. тонн. В целом, объемы импорта Россией раннего картофеля составляют 542 тыс. тонн.

Специалисты отмечают, что в прошлом Азербайджан поставлял северному соседу 60 тыс. раннего картофеля в год и сейчас есть потенциал для расширения поставок: "В этом году возможно возмещение потерь прошлого года".

По информации, помимо Азербайджана, на российский рынок завозится ранний картофель из Египта, Пакистана и Израиля, однако интерес к азербайджанской продукции выше.