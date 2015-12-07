​Азербайджан проводит очередной мониторинг заболеваемости птичьим гриппом

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного надзора (ГСВН) при министерстве сельского хозяйства продолжает последовательные мониторинги заболеваемости птичьим гриппом в масштабе страны. Учитывая осеннюю миграцию перелетных птиц, 7 декабря начался очередной мониторинг. Мониторинг проводится с участием специалистов и сотрудников ГСВН, министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщили Report в ГСВН, планируется проведение контрольных мероприятий в местах временного обитания перелетных птиц на Абшеронском полуострове, в национальных заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе, прибрежных зонах и других территориях. Кроме того, в ходе мониторинга будут взяты образцы в птицеводческих и частных хозяйствах.

Взятые в ходе проведения мониторинга образцы крови и патологические материалы будут исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории и 18 декабря результаты будут обнародованы общественности.

Государственная служба ветеринарного надзора доводит до сведения населения и руководителей птицеводческих хозяйств, что в связи с миграцией перелетных птиц следует держать домашних и промышленных птиц в закрытых условиях, не проводить мероприятий по самостоятельному лечению и прививанию птиц, а также необходимо содержать их в условиях, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

"На данный момент эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная. Для сохранения этой стабильности Служба совместно с другими соответствующими структурами продолжает проводить необходимые мероприятия", - сообщили в ГСВН.